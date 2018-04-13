Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Официальный курс евро снизился до 75,75 рубля


Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара уменьшился на 63,48 копейки — до 61,4311 рубля, следует из данных Банка России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 80,2 копейки, составив 67,8749 рубля.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации