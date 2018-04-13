Официальный курс евро снизился до 75,75 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара уменьшился на 63,48 копейки — до 61,4311 рубля, следует из данных Банка России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 80,2 копейки, составив 67,8749 рубля.