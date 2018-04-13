Новые подробности о взрыве мины в Тавушской области: возбуждено уголовное дело

В шестом гарнизонном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу ранения 3 жителей Тавушской области при взрыве мины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По ;предварительным данным, в районе 14:30 12-го апреля трое жителей села Айгедзор Тавушской области, с целью сбора растений, проникли на территорию, сопредельную позициям N-ской части ВС МО Армении, где подорвались на взрывном устройстве и получили ранения. У одного из них произошла травматическая ампутация нижней трети правого предплечья и множественные оскольчатые ранения, у двоих других - травматическая ампутация левой стопы.

По поводу ранения 3 жителей Тавушской области при взрыве мины в шестом гарнизонном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 376 УК Армении (халатность с тяжкими последствиями).

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.