В России захотели запретить товары из США

Разработанный Госдумой законопроект об ответных мерах на американские санкции предусматривает ограничение поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования. Как передает Арменпресс, об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает «Интерфакс».

Правительству России законопроект предоставляет право вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США или государствах, поддержавших санкции Вашингтона в отношении России. В случае с лекарствами запрет не коснется препаратов, аналоги которых не выпускают в России или других странах.

Кроме того, проект закона допускает возможность производить в России американские товары без разрешения правообладателей (в случае наличия технологий). «То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов.

Документ предполагает ограничение допуска в Россию оборудования и программного обеспечения из США для госорганов, муниципальной власти и юридических лиц. Авторы документа предлагают отказаться от инвестиций из тех государств, которые поддержали действия Вашингтона.