Отказ от соцсетей делает человека счастливее, заявили ученые

Отказ от социальных сетей снижает уровень гормона стресса кортизола в организме человека, следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Social Psychology, передает Арменпресс.

Специалисты из университета Квинсленда в Австралии решили изучить последствия короткого отдыха от социальной сети Facebook. Они отобрали 138 человек, 60 из которых должны были отказаться от общения в сети. Остальные могли сидеть в Facebook как обычно. У всех взяли образцы слюны и опросили об удовлетворенности жизнью, уровне стресса, настроении и чувстве одиночества.

"Наши исследования показывают, что "выхода" из Facebook всего на пять дней достаточно, чтобы снизить уровень гормона стресса кортизола. У контрольной группы, которая не отказалась от Facebook, этого не наблюдалось", – сказал старший преподаватель в Школе психологии Университета Квинсленда и ведущий автор исследования Эрик Ванман.

Несмотря на то, что на уровне гормонов ситуация у испытуемых изменилась, их собственные оценки уровня стресса не изменились после эксперимента. Также многие чувствовали себя менее удовлетворенными своей жизнью и были счастливы вновь вернуться в социальную сеть.

"Мы поговорили и поняли, что происходит с ними и с их друзьями. Всякий раз, когда я выходил из Facebook, я чувствовал моментальное чувство облегчения, которое длилось в течение нескольких дней. Но после этого я начинал чувствовать, что я что-то пропускаю, как синдром упущенной выгоды (навязчивая боязнь пропустить интересное событие – ред.), и мне приходилось вернуться. И цикл начинается сначала", – поделился Ванман.

Однако, по его мнению, делать поспешных выводов не стоит. Это связано с тем, что такой маленький эксперимент не дает представления о том, сколько конкретно времени нужно для снижения уровня кортизола и не увеличится ли он снова, если долгое время не возвращаться в соцсеть. Также Ванман считает, что для каждой соцсети результаты таких экспериментов будут разными. В дальнейшем психологи планируют провести более масштабное исследование, чтобы рассмотреть эффекты в течение длительного времени.





