Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Глава ЕК: для решения конфликта в Сирии необходима Россия


Участие России необходимо для решения конфликта в Сирии. Об этом заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для решения конфликта в Сирии необходима Россия, поэтому ЕС сохраняет окно для консультаций с Россией", - сказал он.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации