Глава ЕК: для решения конфликта в Сирии необходима Россия

Участие России необходимо для решения конфликта в Сирии. Об этом заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для решения конфликта в Сирии необходима Россия, поэтому ЕС сохраняет окно для консультаций с Россией", - сказал он.





