На границе сектора Газа вновь начались столкновения

Тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа, где в пятницу возобновились стычки между протестующими и вооруженными силами Израиля, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Палестинские медики сообщили, что в результате столкновений были ранены восемь палестинцев. Официальный представитель армии обороны Израиля заявил, что военные используют боевые патроны, а также слезоточивый газ.

В то же время, представитель армии Израиля опроверг сообщения ряда израильских СМИ о том, что несколько десятков палестинцев пытались прорваться через заграждение на границе.

Столкновения между израильскими военными и палестинцами проходят третью неделю подряд.