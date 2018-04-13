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Случаев физического насилия в отношении журналистов не было: КЗСС представил отчет за 3 года


Случаи физического насилия в отношении журналистов сократились, однако случаи препятствования процессу получения и распространения информации увеличились. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

По его словам, среди хороших новостей – что за январь-март сего года случаев физического насилия в отношении журналистов не было, давление на журналистов сократилось.

 «Плохое известие – стало больше случаев препятствования процессу получения и распространения информации. В первые три месяца 2018 года нами зафиксировано 14 случаев препятствования процессу получения и распространения информации при том, что за аналогичный период 2017 годы было зафиксировано всего 5 случаев. Подобная тенденция обусловлена принятыми в последние месяцы постановлениями и законами, которые препятствуют работе журналистов»,- сказал председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.


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