Случаев физического насилия в отношении журналистов не было: КЗСС представил отчет за 3 года

Случаи физического насилия в отношении журналистов сократились, однако случаи препятствования процессу получения и распространения информации увеличились. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

По его словам, среди хороших новостей – что за январь-март сего года случаев физического насилия в отношении журналистов не было, давление на журналистов сократилось.

«Плохое известие – стало больше случаев препятствования процессу получения и распространения информации. В первые три месяца 2018 года нами зафиксировано 14 случаев препятствования процессу получения и распространения информации при том, что за аналогичный период 2017 годы было зафиксировано всего 5 случаев. Подобная тенденция обусловлена принятыми в последние месяцы постановлениями и законами, которые препятствуют работе журналистов»,- сказал председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.