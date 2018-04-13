Голосование на 12% участков оценено наблюдателями ОБСЕ негативно

Наблюдатели БДИПЧ/ ОБСЕ заявляют, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.

"Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать", — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА Новости .

Как сообщалось ранее, пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ по случаю президентских выборов 11-го апреля в Азербайджане завершилась скандалом.Об этом сообщает азербайджанская пресса.

Когда представители миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ заявили о нарушениях, зафиксированных в ходе выборов, группа местных журналистов вскочила и начала требовать изменить доклад, обвинив наблюдателей в лжи. «Не лгите, это неправда»,- кричали представители про-правительственных СМИ.Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.Представители миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ заявили, что их доклад находится в общественном доступе в электронной форме, и желающие могут с ним ознакомиться и там.

Как сообщалось ранее, в заявлении наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ сказано, что в день голосования наблюдались разнообразные масштабные нарушения избирательных процедур, отсутствие прозрачности, многочисленные серьезные нарушения. В ходе подсчета бюллетеней допускались преднамеренные фальсификации.

В докладе ОБСЕ сказано, что в ходе предвыборного ралли ограничивалось участие общества. Властная партия «Ени Азербайджан» вела хорошо организованную агит-кампанию, была обеспечена ресурсами, однао сам кандидат в кампании не участвовал: он совершал визиты и принимал высокопоставленных гостей – в статусе действующего президента, тогда как ралли остальных кандидатов были в значительной степени ограниченными.

«Мы должны учитывать, что в такой политической атмосфере, когда демократические принципы опорочены и отсутствует верховенство закона, невозможно провести свободные, демократические выборы. В день голосования наблюдались разнообразные масштабные нарушения избирательных процедур, однако нет возможности определить, в какой степени они отразились на результатах выборов»,- сказал руководитель делегации ПАСЕ Виорель Рисерд Бадеа.

Руководитель наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Корин Йонкер подчеркнул, что в декствительности отсутствовали те права и свободы, которые необходимы для проведения демократических выборов. «Власти должны исполнять свои обязательства – как страна-член ОБСЕ, по защите и уважению демкратических прав граждан»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Азербайджане, которые стартовали утром 11-го апреля, завершились, как и предполагалось, победой действующего президента, кандидата от партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева.

Из 3 млн 959 тысяч 553 бюллетеней подсчитано уже 3 млн 723 тысяч 278 бюллетеней, в результате подсчета Алиев набрал 86% голосов.

За ним по количеству голосов следует Захид Орудж - 3.11% голосов.

По данным ЦИК Азербайджана, в выборах принимали участие 74.51% избирателей.

Президентские выборы в Азербайджане, которые стартовали утром 11-го апреля, проходили с грубейшими нарушениями.

В частности, на избирательных участках зафиксированы случаи вброса бюллетеней,наблюдателям не разрешали заходить на избирательные участки, несмотря на наличие у них соответствующих документов из ЦИК Азербайджана.

Агенство «Туран» сообщает, что препятствовали работе его фотокорреспондента. На избирательном участке члены выборной комиссии сказали, будто фотокорреспондент не зарегистрирован, тогда как ранее ЦИК Азербайджана заявлял, что работа фотокорреспондентов не подлежит каким-либо ограничениям.

В частности, на избирательном участке бакинского района Ясмали видеокамера ЦИК зарегистрировала, как некий гражданин вбросил в урну сразу несколько бюллетеней. На другом избирательном участке члены выборной комиссии закрывают видеокамеру листом бумаги, затем открывают ее через несколько секунд. При этом явно видно, как в урне стало больше бюллетеней.

В выборах принимают участие 8 кандидатов: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Согласно уточненному единому списку избирателей, в Азербайджане 5 млн. 309 тысяч 434 избирателя, включая избирателей, находящихся за границей. 50,78% избирателей – женщины, 49,22% – мужчины. В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана в 32 странах создан 41 избирательный участок.