«Арсенал» в полуфинале Лиги Европы сыграет с мадридским «Атлетико»
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, по результатам которой лондонский "Арсенал" встретится с мадридским "Атлетико".
Как передает «Арменпресс», другую пару полуфиналистов составили марсельский "Олимпик" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Первые матчи полуфинала пройдут 26-го апреля, ответные – 3-го мая. Решающий матч турнира пройдет 16 мая на лионском стадионе "Парк Олимпик Лионне".
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