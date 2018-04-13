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«Арсенал» в полуфинале Лиги Европы сыграет с мадридским «Атлетико»


В штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, по результатам которой лондонский "Арсенал" встретится с мадридским "Атлетико".

Как передает «Арменпресс», другую пару полуфиналистов составили марсельский "Олимпик" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".  Первые матчи полуфинала пройдут 26-го апреля, ответные – 3-го мая. Решающий матч турнира пройдет 16 мая на лионском стадионе "Парк Олимпик Лионне".


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