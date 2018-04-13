Вследствие взрыва мины в Тавушской области трое человек были госпитализированы: их состояние стабильно тяжелое

Вследствие взрыва мины в селе Айгедзор Тавушской области трое человек ;получили ранения и были госпитализированы. В беседе с «Арменпресс» это подтвердил руководитель общины Берд Арутюн Манучарян. «Могу лишь сказать, что их состояние неугрожающее»,- сказал Манучарян.

Директор МЦ Айгедзора Мурад Григорян сообщил, что раненые были доставлены к ним 12-го апреля, они были прооперированы, их состояние оценовается как стабильно тяжелое.

По сведениям СМИ, пострадавшие собирали в поле синдрик.