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Вследствие взрыва мины в Тавушской области трое человек были госпитализированы: их состояние стабильно тяжелое


Вследствие взрыва мины в селе Айгедзор Тавушской области трое человек ;получили ранения и были госпитализированы. В беседе с «Арменпресс» это подтвердил руководитель общины Берд Арутюн Манучарян. «Могу лишь сказать, что их состояние неугрожающее»,- сказал Манучарян.

Директор МЦ Айгедзора Мурад Григорян сообщил, что раненые были доставлены к ним 12-го апреля, они были прооперированы, их состояние оценовается как стабильно тяжелое.

По сведениям СМИ, пострадавшие собирали в поле синдрик.


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