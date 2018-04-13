Во всех областях страны зарегистрирован рост доходов бюджетов общин: Карен Карапетян

Во всех областях страны зарегистрирован рост по части собственных доходов бюджетов общин. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян.

«Еще в прошлом году мы поставили перед собой амбициозную задачу по обеспечению роста собственных доходов. Статистика первого квартала этого года по части собственных доходов бюджетов общин, согласно которой у нас зарегистрирован рост во всех областях, доказывает, что мы на верном пути», - отметил Карапетян, при этом представив таблицу по данным показателям.

Согласно таблице, становится ясно, что в первом квартале текущего года в сравнении с тем же периодом 2017-го с точки зрения роста в данной сфере лидером является Тавушская область, которая продемонстрировала рекордный показатель по части роста собственных доходов – 61,3%. На втором месте – Араратская область (51,6%).

Рост же собственных доходов бюджетов общин на всей территории Армении составил в общей сложности 22,4%.