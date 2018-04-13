Импорт автомобилей в Армению вырос

В первом квартале 2018-го года импорт автомобилей из третьих стран в Армению вырос на168.1%. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

По словам начальника управления Араратской таможни Карена Геворгяна, за январь-март в Армению было ввезено 13.768 автомобилей, их растаможка внесла в госбюджет 8 млрд 859 млн драмов.

По его словам, реформы в их ведомстве привели к значительному улучшению качества услуг населению. Полный текст – по адресу