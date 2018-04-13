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Суд постановил заблокировать Telegram в России


Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить", - огласила решение Юлия Смолина.

Ограничение доступа к Telegram будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

"Решение суда подлежит немедленному исполнению", - сообщила судья.

 

 




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