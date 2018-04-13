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В Россию вернулся посол Евросоюза


Посол Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в РФ Луца Кадар.

"Глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе", — сказала собеседница агентства.

Посол Эдерер был отозван в конце марта в Брюссель на консультации, после того, как участники саммита ЕС договорились о такой мере в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипаля".

 

 




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