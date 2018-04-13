Глава Volkswagen решил уйти в отставку

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen сообщил об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Маттиаса Мюллера, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вся карьера Мюллера приходится на работу в Volkswagen - в 1972 году он в 19-летнем возрасте обучался на заводе Audi и в 1984 году начал работу в компании после получения высшего образования в университете. Он был назначен главой Volkswagen в 2015 году, после скандала с занижением показателей выбросов в дизельных двигателях.

Новым CEO Volkswagen станет глава одноименного бренда Герберт Дисс, пришедший в компанию в 2015 году из BMW, до этого он работал в Bosch.