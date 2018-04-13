В Армении разведчики ЮВО совершили 100 км марш после завершения горно- альпинистской подготовки

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш в пункт постоянной дислокации после завершения специального курса по горно-альпинистской подготовке на полигоне «Памбак».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря разведчики выполнили учебно-боевые задачи и нормативы по основным предметам обучения, а также горной и альпинистской подготовке с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотных летательных аппаратов, штатного стрелкового и специального оружия в современной экипировке «Ратник» и горном снаряжении.

Военнослужащие освоили навыки ориентирования в горно-лесистой местности, преодоления горных рек, оврагов, склонов, скальных участков с использованием навыков вязания узлов, наведения воздушной переправы, применения подручных средств и горного снаряжения.

Завершилась подготовка разведчиков проведением контрольных зачетных соревнований между подразделениями по трехдневному восхождению в гору «Шеггёль» высотой более 2,5 тыс. метров.