Метеорологи решили больше не присваивать ураганам имена Харви, Ирма, Мария и Нейт

Имена Харви, Ирма, Мария и Нейт больше никогда не будут присваиваться ураганам в Карибском море, Мексиканском заливе, Северной Атлантике и северо-восточной части Тихого океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Она мотивировала свое решение правилами, согласно которым названия особенно разрушительных ураганов навсегда изымаются из ежегодно меняющихся списков имен.

"Комитет ВМО по ураганам исключил имена Харви, Ирма, Мария и Нейт из ротирующихся имен. Они будут заменены на Харольд, Идалия, Марго и Найджел", - заявила организация, пояснив, что "в Атлантике и северо-восточной части Тихого океана мужские и женские имена поочередно сменяют друг друга в алфавитном порядке, и эти списки применяются раз в шесть лет".

По итогам 2005 года из списков ВМО были исключены сразу пять имен, и пока это рекорд: Деннис, Катрина, Рита, Стэн и Вильма.





