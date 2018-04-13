Ашот Гулян встретился с участниками студенческого форума

13-го апреля председатель парламента Республики Арцах Ашот Гулян в зале заседаний НС встретился с участниками студенческого форума, посвященного 30-летию Арцахского движения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха.

Приветствуя присутствующих, Ашот Гулян подчеркнул важность подобных мероприятий с точки зрения консолидации студентов вокруг одинаковых идей, активизации контактов между ними, обсуждения проблем общеармянского значения, а также обмена опытом.

Затем председатель парламента выступил с докладом на тему "Путь, пройденный Республикой Арцах: достижения и перспективы".

"Для армянского народа 30-летний путь Карабахского движения был периодом переобретения идентичности, кристаллизации искаженного годами облика, восстановления вековых традиций и переоценки ценностей. И в этом деле мы, несомненно, добились успехов, поскольку сегодня у нас есть Республика Армения, которая обрела независимость, освобожденный и развивающийся Арцах и лелеющая государственность двух армянских республик Диаспора", - отметил Ашот Гулян.

Коснувшись перспективных программ и участия молодежи в них, председатель НС отметил, что одной из главных целей является интернационализация Арцаха, в частности представление Арцаха во внешнем мире как страну, где живет активная молодежь с креативным мышлением. В этой сфере была отмечена важность последовательных реформ в сфере образования, правильной профессиональной ориентации и необходимости вовлечения молодежи.

В завершении выступления руководитель парламента, обратившись к студентам вузов Армении посоветовал им при планировании будущего думать не только о работе в Ереване или других городах Республики Армения, а обязательно рассматривать Арцах, будучи уверенными в том, что в Арцахе всегда нуждаются в них.

Ответив на вопросы участников форума, руководитель парламента коснулся переговорного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, участия Арцаха в нем, позиций армянской стороны и других тем.