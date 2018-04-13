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Президент Армении Армен Саркисян принял руководителя китайской компании Syntszyan company


Президент Армении Армен Саркисян принял сегодня руководителя китайской компании Syntszyan company Chen and Agrotechnology Co.LTD Ли Сиенминя. Об этом сообщает пресс-служба президента РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, китайская компания специализируется в сфере сельского хозяйства и занимается также экспортом армянской сельхозпродукции.

Президент А. Саркисян с удовлетворением отметил высокий уровень армяно-китайских отношений и подчеркнул, что ряд компаний из КНР уже осуществляют активную деятельность на армянском рынке.

А. Саркисян, обсудив с руководителем китайской компании возможности расширения сотрудничества, призвал осуществлять деятельность также в области переработки сельскохозяйственной продукции.


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