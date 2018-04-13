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Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам


В младенчестве Поллианна Хоуп потеряла ногу в автомобильной аварии. Но она любит танцевать, и с её помощью сотни детей получили доступ к протезам, которые позволяют им заниматься спортом, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Мама Поллианны Сара организовала кампанию, убедив британское правительство выделить 1,5 миллиона фунтов на специальные детские протезы для занятий бегом, плаванием и танцами.

 




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