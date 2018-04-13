Ситуация в НКР, на границе Армении всегда была беспокоящей: Станислав Тарасов

Российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов думает, что ситуация в НКР, на границе Армении всегда была беспокоящей.

Комментируя участившиеся в последние дни выстрелы с азербайджанской стороны в направлении приграничных поселений Армении и возможность отклика на это ОДКБ, он сказал, что ОДКБ, членом которой является Армения, следит за развитием событий.

Как сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов, трудно комментировать развития на армяно-азербайджанской границе, поскольку, кажется, что они уже стали стандартными.

«Бадо при этом отметить, что произошли 2 важных события: в Армении и в Азербайджане были избраны президенты. Сейчас вопрос в том, как будет проходить диалог между сторонами, на каких условиях, возобновится ли он вообще, попробуют ли стороны выйти из тупика и пр. Надо ждать дальнейшего развития»,- сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Арменпресс» .

На вопрос, нет ли необходимости реакции со стороны ОДКБ, поскольку выстрелы звучали на армяно-азербайджанской границе, стреляли в направлении гражданских объектов, он ответил, что пока в этом необходимости нет. «Пока не вижу необходимости делать заявления, ОДКБ, членом которой является Армения, следит за развитием событий»,- сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов.

Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис, после ответного огня армянских подразделений противник умолк. Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.