В Афганистане при атаке талибов* погибли десять военных

Боевики радикального движения "Талибан"* атаковали автомобиль военных в Афганистане, погибли по меньшей мере 10 полицейских, двое получили ранения, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана.

По данным телеканала 1TV, после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (запрещено в РФ).