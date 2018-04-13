Раннее наступление весны способствовало раннему выпасу на пастбищах

Животноводческие хозяйства Гегаркуника смогли в этом году, благодаря раннему наступлению весны, раньше начать выпас скота на пастбищах. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, в ближайшие 2 недели животноводческие хозяйства Гегаркуника смогут полностью перевести скот на подножный корм.

Это оказалось особенно благоприятным, поскольку в связи с засухой прошлого года в хозяйствах наблюдался недостаток запасов сена.

Фактически, выпас на пастбищах в этом году стал возможным почти на месяц раньше обычного срока. В то же время, раньше обычного животных перегонят на альпийские пастбища.

Хосров Хлгатян