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Раннее наступление весны способствовало раннему выпасу на пастбищах


Животноводческие хозяйства Гегаркуника смогли в этом году, благодаря раннему наступлению весны, раньше  начать выпас скота на пастбищах. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, в ближайшие 2 недели  животноводческие хозяйства Гегаркуника смогут полностью перевести скот на подножный корм.

Это оказалось особенно благоприятным, поскольку в связи с засухой прошлого года в хозяйствах наблюдался недостаток запасов сена.

Фактически, выпас на пастбищах в этом году стал возможным почти на месяц раньше обычного срока. В то же время, раньше обычного животных перегонят на альпийские пастбища.

Хосров Хлгатян


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