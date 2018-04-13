В правительстве Армении обсуждались перспективы и возможности развития солнечной энергетики

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве Армении сегодня, 13 апреля, состоялось совещание, в ходе которого обсуждались перспективы и возможности развития солнечной энергетики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян доложил, что в рамках строительства солнечных станций была разработана новая карта развития солнечной энергетики, были составлены технико-экономические обоснования строительства 6 станций, одной из которых является «Масрик-1».



Обратившись к строительству солнечной фотовольтовой станции «Масрик-1» мощностью в 55 МВт на территории общины Мец Масрик, Айк Арутюнян сообщил: минимальный тариф на электроэнергию предложил консорциум, состоящий из ведущих мировых компаний – голландской компании Fotowatio Renewable Ventures B.V и испанской компании FSL Solar S.L. Размер предлагаемого тарифа – 0.0419 долларов, без НДС (20.11 драмов).

Айк Арутюнян отметил, что сейчас ведутся переговоры с голландской компанией, и ее руководство посетит Армению на следующей неделе. Ожидается, что контракт на строительство солнечной станции «Масрик-1» будет до 1 июня, и на следующем заседании правительства будет представлен проект соответствующего постановления о победителе тендера.

На совещании внимание было уделено реализации проектов строительства новых солнечных станций, развитию ветроэнергетики, а также возможностям создания накопительных мощностей.

Карен Карапетян подчеркнул, что в Армении существуют большой потенциал государственно-частного партнерства в области альтернативной энергетики и широкие возможности для его реализации.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении, необходимо предпринять активные шаги для реализации новых программ развития альтернативной энергетики, что будет способствовать укреплению безопасной и независимой энергетической системы.