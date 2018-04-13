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Особенная музыка эстонского ансамбля «Хортус Музикус» прозвучит в Звартноце


Начало программы «Год европейского культурного наследия в Армении в 2018» ознаменуется концертом эстонского ансамбля «Хортус Музикус». Концерт состоится 20-го апреля на территории храма Звартноц.

Как передает «Арменпресс», особенная музыка эстонского ансамбля «Хортус Музикус» исполняется на уникальных инструментах, соответствующих их репертуару, основанному на средневековой европейской музыке как раннего и среднего периода, так и эпохи Ренессанса.

О начале программы «Год европейского культурного наследия в Армении в 2018» объявляет делегация ЕС в Армении.

Концерт организован в сотрудничестве с фестивалем «Ереванские перспективы».


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