В общинах будет осуществлено еще 45 новых программ: состоялось заседание комиссии по оценке программных пакетов для получения субвенций

Под председательством и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке программных пакетов для получения субвенций, в ходе которого было обсуждено 46 полученных из общин республики программных заявок на получение субвенций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, и.о. министра территориального управления и развития Давид Локян проинформировал, что общая сумма полученных из 33 общин 46 заявок составляет 2 млрд 32 млн драмов, из которых софинансирование общин составляет 963,1 млн драмов, финансирование со стороны частного сектора – 177 млн драмов, а объем предоставляемых из госбюджета субвенций – 892 млн драмов. Из 46 представленных программ 23 получены из 14 укрупненных общин.

По информации и.о. министра, общая сумма представленных и утвержденных на этом и предыдущем заседании 85 программных заявок составляет 3 млрд 387 млн драмов, из которых софинансирование общин – 1 млрд 738 млн драмов, объем предоставляемых из госбюджета субвенций – 1 млрд 459 млн драмов, финансирование со стороны частного сектора – 188,5 млн драмов. Из указанных 85 программ 32 представлены из 18 укрупненных общин.

Программы муниципального значения в основном касаются ремонта и благоустройства дорог, ремонта и строительства водопроводных, оросительных и канализационных линий, освещения общин, строительства и ремонта детских садов и домов культуры, приобретения имущества, например, мусоровозов и др.

Было отмечено, что все проекты переданы заинтересованным ведомствам для получения их мнений и предложений.

Межведомственная комиссия в результате обсуждений не утвердила лишь одну из 46 заявок по причине недостаточного финансирования со стороны общины.

Коснувшись реализации программ с надлежащим качеством и эффективностью, Карен Карапетян отметил: «Статистика за этот год и имеющееся положение позволят, чтобы правила игры на следующие годы были точнее сформулированы. Государственные средства, выдаваемые общинам в рамках неотложных и иных программ, будут выделяться строго целевым образом. Если мы будем продолжать эту программу субвенций 3-4 года и осуществлять ее так, как предусматриваем, положение общин ощутимо изменится».

Была также отмечена важность контроля за реализацией программ в части качества строительства и др. Карен Карапетян поручил ответственным ведомствам работать также с областными администрациями.