В Приморье кошка позаботилась о новорожденных енотах, которых выкинула мать

Кошка во Владивостоке взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда, как передает Арменпресс, об этом сообщает в Instagram зоопарк "Садгород".

"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных", — говорится в сообщении.

Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих.

"Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы… Сейчас она спокойно себя ведет с малышами", — отметили сотрудники зоопарка.