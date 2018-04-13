Для восстановления Генриха Мхитаряна понадобятся 2 недели

Для восстановления после травмы капитана сборной Армении и полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна понадобятся 2 недели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

«У Генриха Мхитаряна – травма связок коленного сустава. Он будет отсутствовать 2 недели. Не беспокойтесь – у лондонского «Арсенала» хорошие врачи. Мхитарян проходит серьезную реабилитацию»,- сказал главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Полузащитник английской команды и сборной Армении Генрих Мхитарян не играет из-за травмы, полученной в первой игре четвертьфинала Лиги Европы против ЦСКА.