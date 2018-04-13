Вследствие ДТП на автодороге Ереван-Ерасх погибли два человека

Крупная авария произошла утром в пятницу в Араратской области Армении.

13-го апреля в 08:51 в службу "911" была получена информация о том, что возле села Бурастан на автодороге Ереван-Ерасх произошло ДТП: есть пострадавший. Необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал один боевой расчет.

Выяснилось, что на 25-ом километре автодороги Ереван-Ерасх автомобиль марки ''BMW'' с г/н 34 RT 147 выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в барьер. Водитель и пассажир скончались на месте.

До прибытия спасателей на место происшествия другой пассажир был госпитализирован в медицинский центр города Масис, затем был переведен в медицинский центр ''Эребуни''. Состояние здоровья пострадавшего врачи оценили как крайне тяжелое.

Спасатели вытащили труп из автомобиля и обесточили автомобиль.