Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров считает, что сейчас у президента РФ Владимира Путина нет альтернатив, и поэтому стоит подумать продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?" - сказал он.

"мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение”, - заявил глава Чечни.