Комиссия по этике должностных лиц опубликовала предварительные данные по представлению деклараций за 2017 год. Как передает «Арменпресс», Комиссия по этике должностных лиц ожидала представления деклараций 3233 должностных лиц за 2017 год до конца установленного законом срока – 30-го марта сего года.

По предварительным данным, в комиссию по этике свои декларации представили своевременно 3027 должностных лиц, а 206 должностных лиц не представили своевременно в комиссию по этике свои декларации.

Уже опубликованы декларации около 2600 должностных лиц. Процесс публикации продолжается. За этим последует проверка достоверности указанных данных.