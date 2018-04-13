Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

СМИ: президент Эквадора поставил ультиматум бандитам, похитившим журналистов


Президент Перу Ленин Морено поставил ультиматум похитителям сотрудников СМИ для того, чтобы преступники представили доказательства, что захваченные в конце марта 2 репортера газеты El Comercio и их водитель живы. На это глава государства дал бандитам 12 часов, как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

Президент Эквадора заявил, что по истечении срока действия ультиматума будут предприняты силовые меры в отношении предполагаемых похитителей. "Довольно", -  заявил Морено в эквадорской столице, говоря о ситуации с похищенными, после досрочноговозвращения из Перу. Глава государства обещал также, что попросит президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, чтобы он также предпринял жесткие меры в отношении похитителей.

Морено решил в четверг покинуть столицу Перу Лиму, где должен был принять участие в Саммите Америк, после появления в прессе сообщений об убийстве похищенных на границе с Колумбией журналистов. Он принял решение срочно вернуться на родину буквально спустя несколько часов после прибытия на форум.

27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием недалеко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части страны.

20 марта там же при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине дороги погибли трое эквадорских военных. Расследование случившегося продолжается; по одной из версий, ЧП стало результатом деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков, чтобы сделать официальное заявление по поводу громкого дела, которое потрясло южноамериканскую республику.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации