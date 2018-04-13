Тигран Петросян и Мануэл Петросян удачно стартовали в турнире в ОАЭ

Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануэл Петросян удачно стартовали в международном шахматном турнире Шаржи в ОАЭ. После первого тура они набрали по одному очку.

Как передает «Арменпресс» , международный шахматный турнир в городе Шаржа в ОАЭ проходит во второй раз. Среди 132 его участников имеется 31 гроссмейстер, первым в турнире классифицирован китайский гроссмейстер Ван Хао, чей рейтинг равен 2709. Армению в турнире будут представлять гроссмейстеры Тигран Л. Петросян и Мануэл Петросян.