106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line

Англичанин Джек Рейнольдс, родившийся в год затопления "Титаника", стал самым старым человеком, прокатившимся на Zip Line – скоростном спуске по стальному тросу с отрывом от земли, как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel and Leisure.

Обычно Джек передвигается в инвалидной коляске, но это не оставило его от спуска со скоростью более 60 километров в час.

Это уже третий рекорд, который мужчина устанавливает в свой день рождения. Два года назад он стал самым старым человеком, сделавшим татуировку, а в прошлом году – самым старым, прокатившимся на американских горках.