Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line


Англичанин Джек Рейнольдс, родившийся в год затопления "Титаника", стал самым старым человеком, прокатившимся на Zip Line – скоростном спуске по стальному тросу с отрывом от земли, как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel and Leisure.

Обычно Джек передвигается в инвалидной коляске, но это не оставило его от спуска со скоростью более 60 километров в час.

Это уже третий рекорд, который мужчина устанавливает в свой день рождения. Два года назад он стал самым старым человеком, сделавшим татуировку, а в прошлом году – самым старым, прокатившимся на американских горках.    

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации