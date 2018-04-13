Бывший директор ФБР Джеймс Коми в своей новой книге назвал президента США Дональда Трампа "боссом мафии", требующим от окружающих его людей абсолютной лояльности, считающим, что весь мир настроен против него, и человеком, который лжет по каждому поводу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В просочившихся в американские СМИ отрывках мемуаров Коми говорится, что Трамп "живет в коконе альтернативной реальности", в которую пытается втянуть окружающих, сообщила The Washington Post. "Молчаливый круг согласия. Босс, контролирующий все и вся. Клятвы верности. Мировоззрение США превыше всего. Ложь в больших и малых делах во имя лояльности, которая ставится выше морали и правды", - характеризует Коми требования и ценности президента.

The New York Times приводит следующую выдержку из книги: "Его (Трампа) лидерство основано на сделках, эгоизме и личной лояльности".

Коми был уволен Трампом с поста главы Федерального бюро расследований на фоне начатого расследования его связей с Москвой в ходе президентской избирательной кампании.