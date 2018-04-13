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Два летчика погибли при крушении вертолета Ка-29 на Балтике


Два члена экипажа вертолета Ка-29, потерпевшего крушение в Балтийском море, погибли, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Балтийский флот.

"12 апреля около 23:30 по московскому времени при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из пилотов.

 

 

 

 




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