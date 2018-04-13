Ночь в приграничных селах прошла спокойно: детали об обстреле грузовика в Баганисе

Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис. Грузовик принадлежит компании «Спайка». Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал сельский староста Баганиса Нарек Саакян. «Инцидент произошел в районе 22:30 12-го апреля, научастке Баганис-Воскепар трассы Иджеван-Ноемберян. Машина двигалась, до огневой точки противника на этом участке - 500-600 метров, они имеют возможность стрелять прицельно. Выстрелом повреждено ветровое стекло грузовика компании «Спайка». С водителем ничего не случилось. Он доехал до села, остановился здесь, затем продолжил дорогу»,- сказал сельский староста Баганиса Нарек Саакян. По его словам, в направлении села не стреляли. Как сообщил нам пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, в других приграничных селах ночь прошла спокойно.

Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис, после ответного огня армянских подразделений противник умолк. Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.