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Ночь в приграничных селах прошла спокойно: детали об обстреле грузовика в Баганисе


Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис. Грузовик принадлежит компании «Спайка». Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал сельский староста Баганиса Нарек Саакян.  «Инцидент произошел в районе 22:30 12-го апреля, научастке Баганис-Воскепар трассы Иджеван-Ноемберян. Машина двигалась, до огневой точки противника на этом участке - 500-600 метров, они имеют возможность стрелять прицельно. Выстрелом повреждено ветровое стекло грузовика компании «Спайка». С водителем ничего не случилось. Он доехал до села, остановился здесь, затем продолжил дорогу»,- сказал сельский староста Баганиса Нарек Саакян. По его словам, в направлении села не стреляли. Как сообщил нам пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, в других приграничных селах ночь прошла спокойно.  

Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис, после ответного огня армянских подразделений противник умолк. Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

«Несколько минут назад азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис, машина пострадала, водитель, к счастью, не пострадал. после ответного огня армянских подразделений противник умолк»,- пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.


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