Товарооборот КНР и США вырос за 1-й квартал на 13% до $141,5 млрд

Товарооборот Китая и США за январь-март увеличился на 13%, составив $141,5 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин.

По его словам, китайский экспорт в Соединенные Штаты за данный период вырос на 14,8% до $99,9 млрд, импорт американской продукции - на 8,9% до $41,6 млрд. Положительное сальдо КНР составило $58,2 млрд, увеличившись на 19,4%.