Ереванский бестселлер 5/2: В рейтинговой таблице - книги «Три товарища», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляетновая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 2-м месте - книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте - роман молодого многообещающего автора Эдгара Костандяна «Обычная страна». Это третья книга писателя.

На 4-м месте – новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь» .

Книга состоит из 3 частей: рассказы, еадумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взяыь тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На 5-м месте - роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 6-м месте - самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира. Перевод Наиры Арутюнян.

На 7-м месте - произведение Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.

На 8-м месте - роман Габриэля Гарсиа Маркеса «100 лет одиночества», перевод с русского Рубена Овсепяна. С его новым изданием выступило издательство «Букинист». Имя лауреата Нобелевской премии, колумбийца Габриеля Гарсиа Маркеса золотыми буквами вписано в историю литературы XX века. Произведения писателя любят и читают во всем мире. В настоящем издании публикуется знаменитый роман-притча Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Соткав художественную ткань произведения из сказок, старинных преданий и легенд, небылиц и притч и раздвинув границы реального до границ фантастического, Гарсиа Маркес вносит собственную лепту в формирование "магического реализма".

На 9-м месте -книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном. В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк»(093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.