Столица Пуэрто-Рико осталась без света из-за падения дерева

Жители Пуэрто-Рико, включая столицу Сан-Хуан, столкнулись с масштабным отключением электричества после того, как упавшее дерево повредило линию электропередач, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

По словам мэра Сан-Хуана Кармен Юлин, примерно 700 тысяч человек остались без света, и на восстановление подачи электричества уйдет до 16 часов.

Несколько других населенных пунктов также столкнулись с перебоями с электроснабжением.