Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Столица Пуэрто-Рико осталась без света из-за падения дерева


Жители Пуэрто-Рико, включая столицу Сан-Хуан, столкнулись с масштабным отключением электричества после того, как упавшее дерево повредило линию электропередач, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

По словам мэра Сан-Хуана Кармен Юлин, примерно 700 тысяч человек остались без света, и на восстановление подачи электричества уйдет до 16 часов.

Несколько других населенных пунктов также столкнулись с перебоями с электроснабжением.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации