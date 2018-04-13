Бизнесмен набрал 600 тыс. подписей для референдума по разделу Калифорнии на три штата

Предложение американского миллиардера Тима Дрейпера разделить Калифорнию на три отдельных штата набрало достаточную поддержку населения и будет вынесено на референдум в ноябре параллельно с промежуточными выборами в США. Как передает Арменпресс, об этом предприниматель сообщил в четверг телеканалу Fox News.

Дрейпер, сделавший состояние на венчурном капитале, безуспешно выступал с такой инициативой в 2014 и 2016 годах. В этом году его петицию подписали около 600 тыс. человек, а для проведения плебисцита по любому предложению в Калифорнии требуется собрать 365 880 подписей. Миллиардер считает, что централизация власти в штате в руках одного губернатора и законодательной ассамблеи в городе Сакраменто привела к возникновению таких хронических проблем, как неуклонный рост числа бездомных и падение качества среднего образования.

Согласно проекту бизнесмена, Калифорнию нужно разделить на северный, центральный и южный штаты.