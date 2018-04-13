США предложили Турции свои ракетные комплексы вместо российских

США предложили Турции в качестве альтернативы российским зенитным комплексам свои системы вооружения. Об этом сообщил министр обороны Джеймс Мэттис, как передает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости.

По его словам, покупка американских ракетных комплексов позволит турецкой стороне получить совместимые со стандартами НАТО системы. «Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — отметил Мэттис.

Ранее, 9 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», несмотря на введение США новых санкций против России.

4 апреля сообщалось, что начало поставок С-400 «Триумф» в Турцию ускорится, сроки перенесли на июль 2019 года.