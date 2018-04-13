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Трамп и Мэй договорились продолжить работу над международным ответом на предполагаемое применение химоружия Дамаском


Премьер-министр Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились продолжать тесно работать над международным ответом на предполагаемое использование химоружия в сирийской Думе, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Даунинг-стрит.

"Они согласились с тем, что крайне важно, чтобы применение химического оружия не осталось безнаказанным, а также с необходимостью предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, Мэй и Трамп "договорились продолжать тесно работать над международным ответом".

 




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