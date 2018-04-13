Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Ваче Габриэлян принял участие в конференции «Шелковый путь», проходящей в Китае для высокопоставленных лиц


В Пекине состоялась конференция «Шелковый путь», организованная в Китае совместно с МВФ для высокопоставленных лиц, в которой принимал участие и вице-премьер Армении, и.о. министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Конференция позволит участникам обсудить концепции по осуществлению проекта «Шелковый путь».

На конференции с докладом выступил и вице-премьер Армении, и.о. министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации