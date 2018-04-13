Европейские индексы выросли - 12-04-18

МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.98% и составил 12415.01 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.59% и составил 5309.22 пункта, британский FTSE вырос на 0.02% и составил 7258.34 пункта, российский MICEX снизился на 9,981.65% и составил 221005 пункта, а RTSI вырос на 3.84% и составил 1125.09 пункта.