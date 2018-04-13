Цены на цветные металлы - 12-04-18

ЛОНДОН, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.47% и составила 2212.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.60% и составила 6788.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.39% и составила 2332.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.09% и составила 13650.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.95% и составила 20900.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.95% и составила 3113.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 91500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.