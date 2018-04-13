Известны все команды, прошедшие в полуфинал Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», игра «Спортинг» (Португалия) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) завершилась со счетом 1:0 (первый матч - 0։2). В полуфинал Лиги Европы вышла команда«Атлетико».

Игра «Зальцбург» (Австрия) - «Лацио» (Италия) завершилась со счетом 4:1 (первый матч - 2։4). В полуфинал Лиги Европы вышла команда «Зальцбург».

Игра «Марсель» (Франция) - «РБ Лейпциг» (Германия) завершилась со счетом 5:2 (первый матч - 0։1), В полуфинал Лиги Европы вышла команда «Марсель».

Лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонский «Арсенал» завершил ничьей игру с московским ЦСКА – 2:2 в Москве. Полузащитник английской команды и сборной Армении Генрих Мхитарян отсутствовал из-за травмы, полученной в первой игре против ЦСКА. С общим счетом 6:3 в 2 матчах лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы.

Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится 13-го апреля в штаб-квартире УЕФА в Нионе.