Лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонский «Арсенал» завершил ничьей игру с московским ЦСКА – 2:2 в Москве. Полузащитник английской команды и сборной Армении Генрих Мхитарян отсутствовал из-за травмы, полученной в первой игре против ЦСКА. С общим счетом 6:3 в 2 матчах лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы.

Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится 13-го апреля в штаб-квартире УЕФА в Нионе.