Элина Даниэлян отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка

После 5-и туров проходящего в Словакии индивидуального женского чемпионата Европы по шахматам лидер сборной Армении Элина Даниелян набрала 4 очка (3 победы, 2 ничьи) и отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка. Первое место делят россиянка Валентина Гунина и украинка Анна Ушенина, набравшие по 4.5 очка.

Как передает «Арменпресс» , среди представительниц Армении Мария Куросва набрала 3 очка, Анна Саргсян, Сирануш Гукасян, Лилит Мкртчян и Мария Геворгян – по 2.5.