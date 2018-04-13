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Элина Даниэлян отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка


После 5-и туров проходящего в Словакии индивидуального женского чемпионата Европы по шахматам лидер сборной Армении Элина Даниелян набрала 4 очка (3 победы, 2 ничьи) и отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка. Первое место делят россиянка Валентина Гунина и украинка Анна Ушенина, набравшие по 4.5 очка.

Как передает «Арменпресс», среди представительниц Армении Мария Куросва набрала 3 очка, Анна Саргсян, Сирануш Гукасян, Лилит Мкртчян и Мария Геворгян – по 2.5.


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