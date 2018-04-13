В Олимпийских играх «Токио-2020» Армения представит всего 2 тяжелоатлетов

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters. Сссогласно новым правилам Международной федерации по тяжелой атлетике, странам, допустившим допинговые нарушения в 2008-2020 годах, будет дозволено представить на Олимпийских играх всего 2 тяжелоатлетов. Среди этих стран – Армения, РФ, Казахстан, Азербайджан, Беларусь. В случае обнаружения новых нарушений, эти страны вообще лишатся возможности участвовать в Олимпийских играх в Токио.

Из-за допинговых нарушений в 2017 году на год были дисквалифицированы команды Армении, Украины, Турции, Казахстана.